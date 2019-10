Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Einbrecher entwenden Süßigkeiten und Kaffee aus Sportheim

Petershagen (ots)

Zu einem Einbruch in ein Vereinsheim ist es in den letzten Tagen in Petershagen-Maaslingen gekommen. Dabei machte man ungewöhnliche Beute.

Ersten Ermittlungserkenntnissen zufolge verschafften sich die Unbekannten in der Zeit von Dienstag, 19 Uhr bis Donnerstag, 10 Uhr über ein Fensterelement gewaltsam Zutritt in das Gebäude des Sportvereins in der Maaslinger Straße. Im Inneren brachen die Kriminellen mehrere Türen sowie Schränke auf und durchsuchten die Räumlichkeiten nach Diebesgut. Dieses fanden sie offenbar in einem Schrank, aus welchem sie Süßigkeiten sowie Kaffee entwendeten. Anschließend entfernten sich die Einbrecher unerkannt vom Tatort.

Ob weitere Gegenstände aus dem Sportheim gestohlen wurden, ist derzeit Bestandteil der polizeilichen Ermittlungsarbeit. Hinweise zu den Kriminellen nehmen die Beamten unter Telefon (0571) 88660 entgegen.

