Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Drei Verletzte nach Zusammenstoß

Porta Westfalica (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit drei Verletzten ist es am Donnerstagmorgen in Costedt gekommen.

Gegen 10.15 Uhr befuhr ein Portaner (87) mit einem Mazda den Lithweg aus der Fahrtrichtung Baumstraße kommend und beabsichtigte in die Straße "Im Kirchfeld" in Richtung der Straße "Dammweg" abzubiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem von links kommenden Seat einer 19-Jährigen - ebenfalls aus Porta Westfalica - welche auf der Straße aus Richtung der Holzhauser Straße kommend unterwegs gewesen war. Bei dem Unfall verletzten sich die beiden Fahrzeugführer. Während sie sich selbstständig in ärztliche Betreuung begeben wollten, brachten Rettungskräfte die verletzte Beifahrerin (95) des Mazda-Fahrers ins Klinikum Minden. Die Fahrzeuge wurden abgeschleppt.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell