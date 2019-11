Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Kamp-Lintfort - Bäcker überrascht Einbrecher

Kamp-Lintfort (ots)

Zu so früher Stunde hatten zwei Einbrecher wohl nicht mit einem Bäckermeister in Kamp-Limtfort gerechnet. Der 54-jährige Kamp-Lintforter hatte die beiden Täter kurz nach Mitternacht in der Nähe einer Laderampe in einer Bäckerei an der Friedrich-Heinrich-Allee überrascht. Als sie den Bäcker erblickten, flüchteten sie durch ein Fenster im Heizungsraum ins Freie.

Beschreibung der Täter: Zwei männliche Täter, beide bekleidet mit weißen Kapuzenpullovern

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Kamp-Lintfort, Tel.: 02842 / 934-0.

Kreispolizeibehörde Wesel

Pressestelle

