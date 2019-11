Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Kofferraum qualmte

Osnabrück (ots)

Die Feuerwehr musste am Morgen in die Straße In der Dodesheide ausrücken. Ein Passant bemerkte gegen 09.15 Uhr, dass ein auf dem Parkplatz einer Arztpraxis abgestellter BMW der Einserreihe im Bereich des Kofferraumes qualmte und wählte daher den Notruf. Die Berufsfeuerwehr war schnell vor Ort und stellte im Wagen einen kleinen Schmorbrand fest, der vermutlich durch einen Defekt an der Autobatterie verursacht worden war. Die Ursache war schnell behoben, der Schaden am Auto hielt sich in Grenzen.

