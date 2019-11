Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Feuer in Tiefgarage

Polizei sucht Zeugen

Erkelenz (ots)

Zeugen bemerkten am Donnerstag (14. November), gegen 18.10 Uhr, vier Personen, die im Treppenhaus einer Tiefgarage an der Straße Schwatte Jräet, Zeitungspapier und Kunststoffabfälle anzündeten. Die Verursacher flüchteten vor dem Eintreffen der hinzugerufenen Kräfte von Feuerwehr und Polizei. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Durch die Polizei wurden die Ermittlungen zu den Tätern aufgenommen. Bei diesen soll es sich um Jugendliche im Alter von 15 bis 16 Jahren gehandelt haben. Zeugen, die die Personen gesehen und/oder deren Flucht beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat der Polizei in Erkelenz zu melden unter Telefon 02452 920 0.

