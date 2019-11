Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Sachbeschädigung durch Graffiti

Geilenkirchen (ots)

Bislang unbekannte Täter besprühten die Außenwand im Erdgeschoss eines Bürogebäudes an der Vogteistraße mit grüner Farbe. Die Tat wurde zwischen 16 Uhr am 12. November (Dienstag) und 10 Uhr am 14. November (Donnerstag) begangen. Die Polizei bittet Personen, die Beobachtungen gemacht haben, sich beim Kriminalkommissariat der Polizei in Geilenkirchen zu melden, Telefon 02452 920 0.

