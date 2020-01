Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Legden - Alkoholisiert am Steuer

Legden (ots)

Mal driftete sein Wagen in die Mitte, mal drohte das Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn der L574 abzukommen: Auf einen Blutalkoholwert von circa 0,8 Promille ließ am Sonntag in Legden ein Atemalkoholtest bei einem Autofahrer schließen. Der 39-Jährige war den Beamten einer Funkstreife am späten Vormittag durch seine unsichere Fahrweise aufgefallen. Sie fertigten eine Strafanzeige und untersagten die Weiterfahrt. Ein Arzt entnahm dem Mann in der Polizeiwache Ahaus eine Blutprobe, um den Blutalkoholwert exakt bestimmen zu können.

