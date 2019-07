Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Raubüberfall auf Tankstelle

Porta Westfalica (ots)

Am späten Dienstagabend ist es in einer Tankstelle in Porta Westfalica zu einem Raubüberfall gekommen. Dabei hielt der unbekannte Täter dem Kassierer eine Schußwaffe vor und erbeutete Bargeld.

Als sich der Kassierer um kurz vor 22 Uhr in einem Lagerraum aufhielt, betrat der maskierte Täter den Vorraum der Aral-Tankstelle an der Ecke Hitzepohl-West / Vlothoer Straße. Bei Rückkehr des Angestellten in den Verkaufsraum forderte der Räuber in akzentfreiem Deutsch unter Vorhalt einer schwarzen Pistole die Aushändigung der Tageseinnahmen. Nach dem Erhalt von Geldscheinen flüchtete der Täter in eine unbekannte Richtung. Eine sofort eingeleitete Fahndung führte nicht zu seiner Ergreifung.

Der Täter wird als männlich, etwa 20-30 Jahre alt, mit einer Größe von circa 170 cm und dunklen Haaren beschrieben. Er trug zur Tatzeit einen dunklen Kapuzenpullover, eine dunkle Hose sowie dunkle Handschuhe.

Die Ermittler suchen nach Zeugen, denen der Räuber vor oder nach der Tat aufgefallen ist. Hinweise bitte an die Polizei Minden unter Telefon (0571) 88660.

