Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heek-Nienborg - Einbruch in Vereinsheim

Heek (ots)

In die Räume eines Sportvereins in Heek-Nienborg sind Unbekannte in der Nacht zum Sonntag eingedrungen. Um in das Gebäude auf dem Gelände in der Nähe der Ochtruper Straße zu gelangen, hatten die Täter eine Scheibe der Eingangstür eingeschlagen. Ob die Unbekannten etwas entwendet haben, stand zunächst nicht fest. Abgespielt hat sich das Geschehen zwischen Samstag, 11.30 Uhr, und Sonntag, 10.45 Uhr. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

