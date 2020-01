Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Katze beschossen

Ahaus (ots)

Vermutlich mit einem Luftgewehr hat ein Unbekannter in Ahaus auf eine Katze geschossen. Die Tat fiel den Besitzern des Tieres nicht sofort auf: Weil sie eine Erkrankung vermuteten, suchten sie eine Tierklinik auf. Dort entfernten die Ärzte ein sogenanntes Diabologeschoss aus dem Brustbereich der Katze. Derartige Geschosse finden bei Luftgewehren Verwendung. Als Tatzeit kommt der Silvestertag in Frage. Die Katze hielt sich seinerzeit ungewöhnlich lange im Freien auf, wahrscheinlich im Bereich zwischen Ahaus und dem angrenzenden Ortsteil Wessum. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

