Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Terrassentür aufgebrochen

Gescher (ots)

Einbrecher hatten es am vergangenen Wochenende auf ein Wohnhaus in Gescher abgesehen. Die Täter verschafften sich Zugang in das Gebäude an der Beethovenstraße, indem sie eine Terrassentür aufbrachen. Im Inneren durchsuchten sie Schränke und Schubladen in mehreren Zimmern. Ob die Unbekannten etwas entwendet haben, war zunächst nicht bekannt. Die Tatzeit liegt zwischen Samstag, 12.00 Uhr, und Sonntag, 12.00 Uhr. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

