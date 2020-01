Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Zwei Polizisten verletzt

Borken (ots)

Mit Verletzungen endete für zwei Polizeibeamte am frühen Sonntagmorgen ein Einsatz in Borken. Dazu war es bei einem Einsatz gekommen, in dem es um eine häusliche Auseinandersetzung ging. Noch im Beisein der Beamten bedrohte ein 20 Jahre alter Borkener einen 40 Jahre alten Mann. Als die Polizisten dies unterbinden wollten, kam es zu einem Gerangel. Eine dabei verletzte Beamtin kam mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus, das sie nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte; ihr leicht verletzter Kollege blieb dienstfähig. Hinzugekommene weitere Polizisten brachten den alkoholisierten 20-Jährigen zur Polizeiwache, wo er in Gewahrsam genommen wurde.

