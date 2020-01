Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall - Lkw gegen Radfahrer Bundesstraße 445, Sebexen in Richtung Kalefeld

Bad Gandersheim (ots)

37589 KALEFELD; Am Freitag den 10.01.2020, ist es gegen 10:00 Uhr zu einem Zusammenstoß zwischen einem Lkw und einem Fahrradfahrer gekommen. Der Radfahrer (70 Jahre) befuhr die Bundesstraße 445 von Sebexen in Fahrtrichtung Kalefeld. Dieser wurde wahrscheinlich durch einen von hinten kommenden Lkw-Fahrer mit dem rechten Außenspiegel touchiert, wodurch es zum Unfall kam. Der Lkw-Fahrer übersah den Radfahrer vermutlich aufgrund der Beeinträchtigung durch das Sonnenlicht und der Reflexion der nassen Fahrbahn. Da der Radfahrer einen geeigneten Fahrradhelm trug, konnten schwerwiegende Kopfverletzungen vermieden werden. Anschließend wurde der Radfahrer durch den Rettungsdienst in die Notaufnahme des Klinikums Northeim verbracht.

