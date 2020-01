Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Geschwindigkeitsüberwachung der Polizei

Northeim (ots)

Einbeck, Mühlenbeck B 3, Bereich "Am Zollhaus"

Donnerstag, den 09.01.2020, 06:30 - 15:00 Uhr

EINBECK, -(dm)-, Am Donnerstag führten Beamte der Polizeiinspektion Northeim wieder eine Geschwindigkeitsmessung auf der Bundesstraße 3 im Bereich Mühlenbeck durch. In der Zeit von 06:30 - 15:00 Uhr wurden an der Stelle, bei erlaubten 70 km/h, 31 Überschreitungen festgestellt. Den Spitzenwert erzielte an diesem Tag eine Fahrerin, die mit 101 km/h gemessen wurde. Die Betroffenen werden in den nächsten Wochen Post von der Bußgeldstelle des Landkreises Northeim erhalten.

