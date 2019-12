Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Diebstahl einer Sitzgarnitur in Wilhelmshaven - Der Abtransport dürfte aufgefallen sein - Polizei sucht Zeugen

Wilhelmshaven (ots)

wilhelmshaven. In der Nacht zum Montag, 09.12.2019 wurde eine alte Sitzgarnitur entwendet, die in der Ebertstraße in einen Hinterhof gestellt wurde, um diese später in die Garage zu stellen. Bei dieser Sitzgarnitur handelt es sich um eine rot/orangefarbige Royal-Couch mit silbernen Ranken.

Da der Abtransport der Möbel aufgefallen sein müsste, hofft die Polizei auf Zeugen, die gebeten werden, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04421/942-0 in Verbindung zu setzen.

