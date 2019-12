Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Ladendiebstahl

Uslar (ots)

USLAR (js) Am Freitag, dem 06.12.19, zwischen 18.47 und 18.57 Uhr, entwendeten mehrere bisher unbekannte, vermutlich osteuropäische, männliche Personen, aus einem Getränkemarkt in der Wiesenstraße in Uslar gemeinsam mehrere hochwertige Flaschen alkoholischer Getränke. Die Ermittlungen dauern an. Hinweise bitte an die Polizei in Uslar, Tel.: 05571/926000.

