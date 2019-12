PD Rheingau-Taunus KvD - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Diverse Anrufe falscher Polizeibeamter - Warnhinweis Eltville, Stadt und Ortsteile 21.12.2019, 20:00 Uhr - 22:00 Uhr

Bad Schwalbach (ots)

Am Abend des 21.12.2019 im Zeitraum von 20:00 bis 22:00 Uhr riefen wiederholt sogenannte "Falsche Polizeibeamte" bei Eltviller Seniorinnen und Senioren an und versuchten mit der altbekannten Masche an Wertsachen zu gelangen. Die Polizei registrierte im Eltviller Stadtgebiet und den dazugehörigen Stadtteilen insgesamt neun ähnliche Anrufe. Alle Anrufer gaben an, dass die Polizei Einbrecher festgenommen habe und man bei den Tätern ein Notizbuch mit weiteren Namen beziehungsweise ausgesuchten Einbruchsobjekten gefunden habe. Die Adresse des oder der Angerufenen sowie Informationen über deren, angeblich in der Wohnung verstaute, Wertgegenstände haben ebenfalls in dem Notizbuch gestanden. Glücklicherweise beendeten in den meisten Fällen die Betroffenen die Gespräche, da sie entweder über die Masche der Täter informiert oder misstrauisch waren. In zwei Fällen wurde das Gespräch durch die Anrufer beendet. Beides prima! Denn sich mit den Tätern zu unterhalten oder gar Informationen über Bargeld oder Wertsachen herauszugeben kann fatale Folgen haben. In einigen Fällen in der Vergangenheit haben die Täter ihre Opfer dazu bewegt, ihr gesamtes Bargeld oder hochwertige Wertgegenstände irgendwo zu deponieren oder an Unbekannte zu übergeben. Daher beherzigen Sie den Rat der Polizei. Sollten Sie solche Anrufe erhalten, legen Sie sofort den Hörer auf. Das ist nicht etwa unhöflich, sondern die einzige Möglichkeit, die Täter los zu werden. Bei den bis dato bei der Polizei gemeldeten Vorfällen gingen die Betrüger leer aus und der Schwindel wurde von den ausgesuchten Opfern erkannt.

Vorgelegt: Kuhn, POK´in, Pst. Eltville

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen

Polizeidirektion Rheingau-Taunus

Kommissar vom Dienst



Telefon: (06124) 7078-0

E-Mail: KvD.Bad.Schwalbach.ppwh@polizei.hessen.de



Original-Content von: PD Rheingau-Taunus KvD - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell