PD Rheingau-Taunus KvD - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Pressemitteilung für die Polizeidirektion Rheingau-Taunus

Bad Schwalbach (ots)

Mehrere Einbrüche in Idstein, Idstein, Maximilianstraße, Jahnstraße, Waldstraße, Samstag, 14.12.2019, 08:45 Uhr - Sonntag, 15.12.2019, 00:45 Uhr

(hf) In Idstein sowie den Stadtteilen Wörsdorf und Lenzhahn kam es von Samstag auf Sonntag zu insgesamt vier Einbrüchen. Hierbei schlugen die Einbrecher gleich zweimal in der Maximilianstraße im Idsteiner Nassauviertel zu. Die unbekannten Täter verschafften sich in beiden Fällen durch Aufhebeln der Terrassentür Zugang zu den Wohnungen. Hier durchsuchten die Täter sämtliche Räumlichkeiten. Eine abschließende Aufstellung, was aus den Wohnungen gestohlen wurde, steht noch aus. Insgesamt entstand ein Sachschaden von ca. 2.000 EUR. Zu einem weiteren Einbruch kam es in der Jahnstraße in Idstein- Wörsdorf. Hier hebelten der oder die unbekannten Täter ein Fenster auf und verursachten dabei einen hohen Sachschaden von mehreren Tausend Euro. Anschließend durchsuchten die Täter das gesamte Einfamilienhaus, entwendeten jedoch augenscheinlich nichts. Nach dem gleichen Muster gingen offensichtlich unbekannte Täter bei einem Einbruch in der Waldstraße in Idstein- Lenzhahn vor. Auch hier wurde ein ebenerdig liegendes Fenster aufgehebelt und sämtliche Wohnräume durchsucht. Die Täter erbeuteten neben Schmuck Bargeld in Höhe von ca.300-400 EUR und konnten anschließend unerkannt entkommen. Die zuständigen Ermittler der Polizeidirektion Rheingau-Taunus haben in diesen Fällen die weitere Sachbearbeitung übernommen und bitten um Hinweise unter der Telefonnummer (06124) 7078-0.

