Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Stromkästen in der Kleingartenanlage beschädigt Zeugen gesucht

Heidelberg (ots)

Zwei Stromkästen in der Kleingartenanlage der "Gartenfreunde Wieblingen e.V." im Mittelgewannweg beschädigten in der Zeit zwischen Samstag- und Sonntagnachmittag bislang unbekannte Täter, so dass Sachschaden von rund 6.000 Euro entstand. Am Sonntag kurz vor 17 Uhr wurden die Beschädigungen bemerkt und Anzeige beim Polizeirevier Heidelberg-Süd erstattet. Zeugen, die evtl. verdächtige Beobachtungen gemacht haben und Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich unter Tel.: 06221/3418-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Ulrike Mathes

Telefon: 0621 174-1106

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell