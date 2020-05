Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kalkar - Unfallflucht

Fahrer eines weißen, stark beschädigten VW Tiguan gesucht

Kalkar-Altkalkar (ots)

Am Donnerstag (14. Mai 2020) gegen 23 Uhr befuhr ein 34-Jähriger mit einer Deutz-Zugmaschine die Gocher Straße in Richtung Kirchstraße. Ihm kam dabei ein weißer VW Tiguan entgegen, der plötzlich mit der linken Fahrzeugseite des Treckers kollidierte. Es entstand an Schaden am linken Hinterreifen des Deutz, aber auch der VW wurde durch den Unfall erheblich beschädigt. Doch der Fahrer/die Fahrerin des Tiguan flüchtete, ohne Angaben zur eigenen Person zu machen. Die Polizei fragt: Wer hat den Unfall gesehen oder kann Angaben zu einem weißen VW Tiguan machen, dessen linke Fahrzeugseite stark beschädigt ist? Hinweise bitte an die Polizei Kleve unter 02821 5040. (cs)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

https://kleve.polizei.nrw/



Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Twitter:

https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle



https://twitter.com/polizei_nrw_kle

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell