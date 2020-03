Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrüche in Wohnung, Bank, Schule und Auto

Menden (ots)

Der einzige bisher bekannt gewordene Wohnungseinbruch im Märkischen Kreis fand am Freitag in Menden statt: Zwischen 13 und 20.50 Uhr verschafften sich Unbekannte Zugang zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Gerhart-Hauptmann-Straße. Sie entwendeten Bargeld und eine Playstation. Außerdem wurde ein Fernseher aus seiner Wandhalterung genommen, dann jedoch liegen gelassen.

Unbekannte hebelten am Sonntagmorgen ein Fenster einer Bank an der Lendringser Hauptstraße auf und kletterten in die Geschäftsräume. Der Alarm löste um 3.39 Uhr aus. Die Polizei sicherte Kameraaufnahmen. Es entstand erheblicher Sachschaden.

Mit Hilfe von einem Gullydeckel haben Unbekannte am Wochenende zwei Fenster am Hönne Berufskolleg zerstört. Sie kletterten in das Gebäude und durchwühlten Schränke und Schubladen im Verwaltungsbereich und machten sich auch an dem Schultresor zu schaffen. Ihn zu knacken, misslang jedoch. Im Lehrerzimmer durchwühlten sie sämtliche 125 Fächer der Lehrkräfte. Abgeschlossene Fächer wurden aufgebrochen. Was die Täter erbeuteten, kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht gesagt werden.

Am Samstag um 2.40 Uhr versuchte ein Unbekannter an der Taunusstraße, einen Pkw aufzubrechen. Ein Anwohner beobachtete den Mann, wie er sich an dem Wagen zu schaffen machte. Als die Alarmanlage auslöste, rannte der Unbekannte weg in Richtung Berliner Straße/In den Liethen. Der Mann ist schätzungsweise 1,75 Meter groß und schlank. Er war komplett dunkel angezogen.

