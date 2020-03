Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: E-Bike gestohlen

Lüdenscheid (ots)

Weil der Akku leer war, musste ein Lüdenscheider am Freitag gegen 15.30 Uhr sein E-Bike an der Talstraße, in Höhe der Einmündung Neuenhofer Straße, stehen lassen. Er schloss es ab, kettete es jedoch nicht an. Als er sein Rad zwei Stunden später holen wollte, war es weg. Es handelt sich um Pedelec vom Typ Vollblut 500 HS mit dem Versicherungskennzeichen 521WIT. Hinweise bitte an die Polizei unter Tel. 9099-0.

