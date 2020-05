Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kerken - Autofahrer doppelt so schnell wie erlaubt unterwegs

Kerken-Aldekerk (ots)

Ob er einen neuen Rekord aufstellen wollte, ist nicht überliefert. Doppelt so schnell wie erlaubt war jedenfalls am Donnerstag (14. Mai 2020) ein Autofahrer auf der Landstraße L 362 von Aldekerk in Fahrtrichtung Issum-Sevelen unterwegs. Der 28-Jährige aus Willich brachte mit seinem BMW in einer 70er-Zone ganze 140 Km/h auf den Tacho. Dumm nur, dass seine Geschwindigkeit von einem Kameramotorrad der Polizei gemessen und gefilmt wurde. Den jungen Mann erwarten nun gemäß des neuen Bußgeldkatalogs zwei Punkte im Zentralregister in Flensburg, ein Bußgeld von 440 Euro und ein zweimonatiges Fahrverbot. (cs)

