Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Brand im Dachgeschoss eines Mehrfamilienhauses

Gelsenkirchen (ots)

Bei einem Brand am Mittwoch, 4. März, im Dachgeschoss eines Mehrfamilienhauses an der Auguststraße in Erle entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Personen kamen nicht zu Schaden. Die Feuerwehr wurde gegen 16.25 Uhr alarmiert. Diese hatte den Brand schnell unter Kontrolle und löschte die Flammen ab. Die Polizei ermittelt nun die Brandursache.

