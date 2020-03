Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Bilanz nach Spielende anlässlich der DFB-Pokal-Begegnung zwischen dem FC Schalke 04 und dem FC Bayern München

Gelsenkirchen (ots)

Nach der DFB-Pokal-Begegnung zwischen dem FC Schalke 04 und dem FC Bayern München am gestrigen Dienstagabend, 3. März 2020, zieht die Polizei Gelsenkirchen nach Spielende folgende Bilanz: Während der Anreise- und Vorspielphase gab es keine besonderen Vorkommnisse. Während des Spiels mussten Polizisten zwei Strafanzeigen wegen Diebstahls eines Fanschals und wegen Hausfriedensbruchs schreiben. In der Nachspiel- und Abreisephase kam es zu weiteren fußballtypischen Straftaten. Die Gelsenkirchener Polizei musste mehrere Verfahren nach Körperverletzungsdelikten einleiten. Zwei verletzte Heim-Fans wurden nach körperlichen Übergriffen mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Auf dem Otto-Tibilski-Weg griffen Heim-Fans Einsatzkräfte der Polizei mit Schlägen und Tritten an. Verletzt wurde niemand. Auch hier war eine Strafanzeige fällig. Zudem ereigneten sich noch ein Raub eines Fanschals sowie ein Hausfriedensbruch. Im Stadionumfeld wollte ein Gast-Fan über einen Zaun klettern. Hierbei stürzte er zu Boden und verletzte sich schwer. Er muss sich in einem Krankenhaus stationär behandeln lassen. Fremdverschulden kann derzeit ausgeschlossen werden.

