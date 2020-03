Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Drogen sichergestellt - 25-jähriger Gelsenkirchener festgenommen

Gelsenkirchen (ots)

Diese Streife hat sich gelohnt. Am Montag, 2. März 2020, kontrollierten Polizeibeamte einen 25-jährigen Gelsenkirchener und einen 27-jährigen Mann aus Herten. Sie hatten sich gegen 23 Uhr auf einem unbeleuchteten Parkplatz am Kleiweg in der Resser Mark aufgehalten. Bei dem Gelsenkirchener, der in der Vergangenheit schon wegen des Handels mit Betäubungsmittel aufgefallen war, fanden die Beamten Drogen. Bei der anschließenden Durchsuchung der Wohnanschrift des 25-Jährigen stellten sie diverse Drogen in erheblicher Menge, Utensilien für den Handel mit Betäubungsmittel und unerlaubte Waffen wie ein Nunchaku sicher. Der Gelsenkirchener wurde vorläufig festgenommen.

