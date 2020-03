Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Mehrere Paletten Dämmwolle abgebrannt

Gelsenkirchen (ots)

Heute Morgen, 2. März 2020, sind gegen 9 Uhr aus bislang unbekannten Gründen mehrere Paletten Dämmwolle in Brand geraten. Sie lagerten auf einem Garagenhof am Eppmannsweg in Hassel. Der Wert des eigentlich schwer entflammbaren Materials, das für eine angrenzende Schule genutzt werden sollte, liegt im mittleren fünfstelligen Euro-Bereich. Die Feuerwehr löschte den Brand. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Sachdienliche Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 11 unter der Telefonnummer 0209/ 365 -7112 oder an die Kriminalwache unter -8240.

