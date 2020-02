Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bad Dürrheim) Alkoholisiert am Steuer

Bad Dürrheim (ots)

Einem Pkw-Lenker fiel am Sonntag gegen 21.45 Uhr auf der B 27 eine vor ihm fahrende Autofahrerin auf, die mit äußerst unsicherer Fahrweise in Richtung Donaueschingen unterwegs war. Der Mann verständigte die Polizei, woraufhin die betreffende Pkw-Fahrerin an der Kreuzung B27/B33 gestoppt wurde. Aus dem Fahrzeuginneren konnte deutlich Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein freiwilliger Alkotest ergab einen Wert von rund drei Promille. Die rechte Fahrzeugseite wies auf der gesamten Länge frische Unfallspuren auf, vermutlich stammte der Schaden von einer Kollision mit einer Leitplanke. Die Frau wurde wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung angezeigt.

Rückfragen bitte an:

Karina Urbat

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1017

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell