Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Von der Fahrbahn abgekommen

Ratzeburg (ots)

04. Februar 2020 - Kreis Herzogtum Lauenburg - 03.02.2020 - Wangelau Am 03.02.2020, gegen 15:10 Uhr, kam es auf Bundesstraße (B209) bei Wangelau zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person verletzt wurde.

Eine 80-jährige Frau aus Nienstädt befuhr mit einem Pkw Toyota aus Richtung Lütau kommend die B 209 in Richtung Wangelau.

Aus bislang unbekannter Ursache kam die Frau in einer leichten Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich und kam auf dem angrenzenden Feld auf dem Dach liegend zum Stehen. Durch den Unfall wurde die Fahrerin schwer verletzt und musste mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus eingeliefert werden. An dem Pkw entstand Totalschaden in Höhe von ca. 10.000,- Euro.

Die B 209 musste für Rettungsarbeiten und die Unfallaufnahme ca. eine Stunde voll gesperrt werden.

Polizeidirektion Ratzeburg

