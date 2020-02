Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Einbruch in Wohnungen - Zeugen gesucht

Ratzeburg (ots)

03. Februar 2020 | Kreis Stormarn - 01.02.2020 Oststeinbek/Havighorst

Am Samstag, 01.02.2020, in der Zeit von 16:20 Uhr bis 20: 45 Uhr wurde in vier Wohnungen in einem Mehrfamilienhaus in der Ziegeleistraße in Oststeinbek /Havighorst eingebrochen.

Der oder die unbekannten Täter verschafften sich Zutritt, indem sie die Terrassentür einer Wohnung im Erdgeschoß gewaltsam öffneten. Von dort gelangten sie in den Hausflurbereich aller Wohneinheiten und öffneten gewaltsam alle anderen Wohnungstüren.

Sämtliche Wohnungen wurden durchsucht. Aus einer Wohnung

Genaue Angaben zu möglichen Stehlgut und zur Höhe des entstandenen Sachschadens können noch nicht gemacht werden. Am 02.02.2020, gegen 12:00 Uhr, wurde jedoch durch einen Anwohner in unmittelbarer Tatortnähe ein aufgebrochener Wandtresor mit persönlichen Papieren eines zuvor Geschädigten aufgefunden.

Polizei bitte um Hinweise: Wer kann Angaben zur Tat machen? Wem sind am Samstag im Tatzeitraum in der Ziegeleistraße und der näheren Umgebung verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Reinbek unter der Telefonnummer 040/727707-0.

