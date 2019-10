Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Verkehrsbehinderungen anlässlich Traktordemo

Bad Kreuznach/Bonn (ots)

Die Polizei Bad Kreuznach weist in Absprache mit dem Amt für Recht und Ordnung der Stadt Bad Kreuznach daraufhin, dass am Dienstag, 22.10.2019 , um 05:00 Uhr, in Bad Kreuznach eine Traktorenkolonne mit ca. 70 Fahrzeugen als Teil einer Sternfahrt nach Bonn startet. Auf der Strecke, die über die K 49, L 236, K 29, L 242, L 214, B 327 und B 9 nach Bonn auf den dortigen Münsterplatz führt, kann es zu Verkehrsbehinderungen kommen. Die Polizei wird die Kolonne auf der gesamten Strecke begleiten.

