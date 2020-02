Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Vermisste Person tot aufgefunden-Rücknahme Vermisstenfahndung

Ratzeburg (ots)

03. Februar 2020 - Kreis Herzogtum Lauenburg - 02.02.2020 - Geesthacht

Die am 01.02.2020 vermisst gemeldete 85-jährige Geesthachterin Giesela D. wurde am 02.02.2020, gegen 15:45 Uhr, tot aus der Elbe an der Elbuferstraße in Geesthacht/ OT Krümmel geborgen. . Zum jetzigen Zeitpunkt geht die örtlich zuständigen Kriminalpolizei Geesthacht davon aus, dass die Frau durch einen tragischen Unglücksfall verstarb. Hinweise auf ein Fremdverschulden gibt es nicht. Vielen Dank für die Unterstützung bei der Öffentlichkeitsfahndung.

