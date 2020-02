Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Betrunken und ohne Führerschein auf der B 31 unterwegs

Bräunlingen (ots)

Während einer Zollkontrolle an der B 31, im Bereich der Einfahrt zum Dögginger Tunnel, hielten Zollbeamte am Sonntagabend gegen 20.45 Uhr eine 49-jährige Pkw-Fahrerin an. Im Verlauf der Kontrolle fiel den Beamten deutlicher Alkoholgeruch auf, zudem lagen leere Schnapsflaschen im Wageninneren. Aufgrund des Verdachtes, dass die Fahrzeugführerin unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stehen könnte, wurde das zuständige Polizeirevier Donaueschingen verständigt. Ein durch die eingetroffene Streife durchgeführter freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 1,4 Promille. Weiterhin wurde festgestellt, dass die Frau nicht im Besitz eines gültigen Führerscheins ist. Nach ihren Angaben wurde dieser kürzlich wegen einer anderen Trunkenheitsfahrt einbehalten.

