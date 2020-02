Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Vöhringen) Handgreiflichkeiten zwischen Familien 16.2.20, 17.30 Uhr

Vöhringen (ots)

Ein handfester Streit zwischen zwei Familien wurde am Rande der Vöhringer Fasnet am Sonntagabend auf offener Straße ausgetragen. In der Rosenfelderstraße trafen die Familien, die schon seit längerer Zeit miteinander im Clinch liegen, aufeinander und recht schnell flogen nach ein paar Worten zwischen den elf Personen im Alter von 15 bis 64 Jahren Fäuste und es folgten auch Tritte. So blieb es auch nicht lange aus, dass ein 45-Jähriger Kopfverletzungen erlitt und in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste. Die anderen Beteiligten machten sich mit leichteren Blessuren davon, nachdem die Polizei die Streithähne getrennt hatten. Doch wenige Stunden später mussten die Beamten erneut einschreiten. Die zerstrittene Familie hatte sich im Krankenhaus wieder getroffen, wodurch erneut eine Auseinandersetzung begann. Auch dort konnten die Partien durch die Präsenz der Polizei wieder besänftigt werden, bis sich die Streitpartien schließlich wieder trennten.

