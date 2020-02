Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen) Unfall durch Ablenkung

Donaueschingen (ots)

Rund 10.000 Euro Sachschaden entstand bei einem Unfall am Sonntag gegen 09.30 Uhr in der Adolf-Kolping-Straße. Ein 48-jähriger Autofahrer war vermutlich von seinem Smartphone abgelenkt, geriet zu weit nach links und prallte gegen einen ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkten Wagen. Der 48-Jährige blieb bei dem Unfall unverletzt.

