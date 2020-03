Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: 10 Jahre "Crash Kurs NRW" - Einladung für Medienvertreter

Gelsenkirchen (ots)

In Gelsenkirchen ereigneten sich im Jahr 2019 im Stadtgebiet 10.266 Verkehrsunfälle. Dabei wurden 888 Personen leicht und 139 Personen schwer verletzt. Von den Verunglückten waren 180 der Gruppe junger Erwachsener im Alter von 18 bis 24 Jahren zuzuordnen.

Um vor allem die jungen Verkehrsteilnehmer, die übermäßig häufig an Verkehrsunfällen beteiligt sind, für die Gefahren und Folgen schwerer Verkehrsunfälle zu sensibilisieren, gehen Verkehrssicherheitsberater der Polizei Gelsenkirchen mit weiteren Sicherheitspartnern regelmäßig in Gelsenkirchener Schulen. Seit 2010 existiert die landesweite Vortragsreihe "Crash Kurs NRW". Der Plan: Durch emotionale Bilder und Erfahrungsberichte aus erster Hand die Schülerinnen und Schüler auf die Gefahren im Straßenverkehr vorbereiten und sie auf ihre Verantwortung aufmerksam machen.

Interessierte Medienvertreter laden wir recht herzlich ein, sich bei der nächsten Crash-Kurs-Veranstaltung ein Bild der Verkehrssicherheitsarbeit in diesem Bereich zu machen. Am kommenden Dienstag, 10. März 2020, sind ab 10.30 Uhr Polizeibeamte, Feuerwehrleute, Notärzte und Notfallseelsorger an der Gesamtschule Ückendorf zu Gast. Auch dort wollen sie in dem rund einstündigen Vortrag mit persönlichen Geschichten und anhand echter Fälle mit Verletzten und Toten auf die Konsequenzen von Fehlverhalten im Straßenverkehr hinweisen.

Im Anschluss an den Vortrag stehen Ihnen die Referenten, ausgewählte Schülerinnen und Schüler sowie die Lehrer als Interviewpartner zur Verfügung. Melden Sie sich über den angegebenen Kontakt bitte verbindlich an.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gelsenkirchen

Thimo Mallon

Telefon: 0209-365-2012

E-Mail: thimo.mallon@polizei.nrw.de

https://gelsenkirchen.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell