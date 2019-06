Freiwillige Feuerwehr Menden

FW Menden: Vegetationsbrand am Wälkesberg

Menden (ots)

Am Sonntagabend geriet am Wälkesberg im Ortsteil Halingen Buschwerk in Brand. Die Löschgruppen Halingen und Bösperde sowie die Feuerwache hatten den Brand schnell unter Kontrolle. Für die Löscharbeiten nutzten die Einsatzkräfte das Löschwasser aus den Fahrzeugtanks, da sich die Brandstelle an einem Feldweg befand und kein Hydrant in der Nähe war. Nach gut einer Stunde konnten alle Einheiten der Feuerwehr Menden wieder einrücken.

