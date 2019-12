Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Fahrt endet an Baum

Tönisvorst (ots)

Ein 19 jähriger Vorster befuhr, am Donnerstag, 05.12.2019, gegen 20.00 Uhr, die L475, aus Richtung St. Tönis, in Richtung Vorst. Auf gerader Strecke kam er, mit seinem PKW Citroen, aus ungeklärter Ursache, nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der Fahrer wurde bei dem Zusammenstoß schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Während der Unfallaufnahme wurde die L 475 komplett gesperrt.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Viersen



Leitstelle

Udo Breuer

Telefon: 02162/377-1150

während der Bürodienstzeiten: 02162/377-1191

Fax: 02162/377-1155

E-Mail: pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell