Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Aach) Überschlag mit Auto endet in Totalschaden

Aach (ots)

Mehrfach mit ihrem Pkw überschlagen hat sich eine 25-Jährige am gestrigen Donnerstag, nachdem sie in einer Kurve von der Landstraße abgekommen war. Die Autofahrerin war gegen 7 Uhr auf der L 194 von Engen in Richtung Aach unterwegs. In einer starken Rechtskurve kam sie aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab. Sie überfuhr zunächst eine Böschung, prallte gegen mehrere Sträucher und landete anschließend in einem Gartengrundstück. Dort überschlug sie sich mit ihrem VW mehrmals, um schließlich, nach circa 50 Metern, auf den Rädern zum Stehen zu kommen.

Die junge Frau wurde bei dem Unfall leicht verletzt. An dem Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von 3.000 Euro. Es musste aus dem Gartengrundstück geboren und abgeschleppt werden.

