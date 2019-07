Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressebericht der Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 29.07.2019

Peine (ots)

Betrunken mit dem Fahrrad unterwegs

Am frühen Sonntagmorgen, gegen 02:30 Uhr, meldete ein aufmerksamer Zeuge einen gestürzten Radfahrer zwischen Adenstedt und Solschen. Eine Streifenbesatzung kontrollierte den 18-jährigen Ilseder und stellte fest, dass er unter erheblichen Alkoholeinfluss stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,66 Promille. Es folgten eine Blutentnahme und die Einleitung eines Strafverfahrens.

Schwerverletzte Person nach Verkehrsunfall

Am Sonntag, um 18:10 Uhr, ereignete sich auf der L 473 zwischen Bodenstedt und Vallstedt/Köchingen ein Verkehrsunfall. Eine 21- jährige PKW-Fahrerin aus Ebstorf befuhr die L 473 von Bodenstedt kommend in Richtung Vallstedt/Köchingen. Nach der dortigen Linkskurve kam die 21-Jährige aus bislang unbekannter Ursache zunächst leicht nach rechts von der Fahrbahn ab, lenkte anschließend vermutlich zu stark gegen und kam daraufhin nach links von der Fahrbahn ab. Hier überschlug sich der PKW mehrfach und blieb anschließend auf dem Dach liegen. Mit schweren Verletzungen kam die Ebstorferin in ein Krankenhaus. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von 25.000 Euro.

Brand in einem Umspannwerk in Peine

Am vergangenen Freitag kam es gegen 10:50 Uhr zu einem Brand in einem Umspannwerk im Heideweg in Peine. Das Feuer war nach jetzigem Ermittlungsstand aufgrund eines technischen Defekts in einem Schaltraum ausgebrochen. Die Löscharbeiten gestalteten sich schwierig, da die Anlage zunächst stromlos geschaltet werden musste. Es kam zu einem Ausfall des Netzes im östlichen Niedersachsen und westlichen Sachsen-Anhalts. Die durch den Brand entstandene Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 100.000 Euro.

