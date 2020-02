Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Sulz am Neckar) VW touchiert und abgehauen 6.2.20

Sulz/N (ots)

In der Hirschstraße ist am Donnerstagabend zwischen 20 Uhr und 21 Uhr ein VW Fox von einem anderen Autofahrer vermutlich beim Ausparken touchiert worden. Der Kleinwagen wies am hinteren rechten Kotflügel Unfallschäden auf. Der Unfallverursacher machte sich aus dem Staub. Die Polizei ermittelt nun wegen Unfallflucht und nimmt Hinweise unter 07423 8101-0 entgegen.

