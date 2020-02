Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Zettel an der Windschutzscheibe führt zu Unfallflüchtigem 6.2.20

Rottweil-Göllsdorf (ots)

Aufmerksamen Zeugen aus Göllsdorf ist zu verdanken, dass die Polizei schnell einen sehr guten Hinweis auf einen Unfallflüchtigen bekam. Sie schrieben die Autonummer des Unfallverursachers auf einen Zettel, den sie hinter die Scheibenwischer einer 57-jährigen Autobesitzerin klemmte. Deren Audi war am Donnerstagmorgen auf einem Parkplatz einer Gaststätte in der Jungbrunnenstraße geparkt und auf der rechten Seite beschädigt worden. Den tatsächlichen Autofahrer, der an dem Audi rund 2.500 Euro Schaden verursacht hat, muss die Polizei allerdings noch ermitteln. Ihn erwartet eine Anzeige wegen Unfallflucht.

