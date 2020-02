Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Unfall verursacht und geflüchtet - Polizei sucht dringend Zeugen

VS-Villingen (ots)

Eine derzeit noch unbekannte Fahrerin eines dunklen Ford Fiestas hat am Donnerstagabend, kurz nach 21 Uhr, an der Kreuzung Schwenninger Straße, Güterbahnhofstraße und "An der Schelmengaß" einen Unfall mit einem BMW Mini verursacht und ist anschließend geflüchtet. Trotz Rotlicht der an der Kreuzung installierten Ampelanlage überquerte die unbekannte Fahrerin des Ford Fiestas von der Güterbahnhofstraße kommend die Kreuzung geradeaus in Richtung "An der Schelmengaß". Hierbei kam es zu einem Streifvorgang mit einem BMW Mini, dessen 52-jähriger Fahrer die Kreuzung bei "Grün" auf der Schwenninger Straße überquerte. Ohne sich weiter um den verursachten Unfall und den am Mini entstandenen Sachschaden in Höhe von rund 3000 Euro zu kümmern, flüchtete die Frau mit dem Fiesta über die Straße "An der Schelmengaß" in stadtauswärtiger Richtung. Die Polizei Villingen (07721 601-0) ermittelt nun wegen der begangenen Unfallflucht und bittet dringend um Zeugenhinweise.

