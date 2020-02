Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen Hohentwiel) Straßensperrung wegen Feuerwehreinsatz 6.2.20

Singen-Bohlingen (ots)

Wegen eines Feuerwehreinsatzes ist am Donnerstagmittag gegen 13 Uhr die Bohlinger Dorfstraße kurzzeitig gesperrt worden. Ein 61-jähriger Mann hatte am Morgen den Kachelofen in einem Wohnhaus angeheizt und wenige Stunden später festgestellt, dass eine Holzattrappe, die auf dem Kachelofen angebracht war, anfing zu kokeln. Geistesgegenwärtig alarmierte er die Feuerwehr, die einen Brandausbruch und damit weitere Schäden verhinderte. Die Feuerwehr Singen war mit zwei Fahrzeugen und zwölf Einsatzkräften vor Ort. Verletzt wurde niemand.

