Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Autofahrer bei Vorfahrtsunfall leicht verletzt

Rottweil (ots)

Bei einem Verkehrsunfall, der sich am heutigen Donnerstagmorgen, gegen 07.40 Uhr, an der Kreuzung der Körnerstraße mit der Lorenz-Bock-Straße ereignet hat, ist ein 80-jähriger Autofahrer leicht verletzt worden. Eine 55-jährige Fahrerin eines VW Caddys war auf der Körnerstraße unterwegs und wollte an der Kreuzung die bevorrechtigte Lorenz-Bock-Straße geradeaus in Richtung Marxstraße überqueren. Zunächst hielt die Frau an der dortigen Stoppstelle an. Beim wieder Anfahren übersah die Frau im Caddy einen VW Golf, dessen 80-jähriger Fahrer sich von rechts auf der bevorrechtigten Straße näherte. In der Folge kam es zu einem Zusammenstoß der beiden Autos, bei welchem sich der Golf-Fahrer leichte Verletzungen zuzog. Der Mann musste durch die eintreffenden Rettungskräfte zur weiteren Untersuchung in die Helios Klinik gebracht werden. Abschleppdienste kümmerten sich im Anschluss um die beiden nicht mehr fahrbereiten Autos. An diesen war durch den Unfall Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro entstanden.

