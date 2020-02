Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) 7000 Euro Schaden durch Unfall beim Fahrstreifenwechsel

VS-Villingen (ots)

Rund 7000 Euro Sachschaden an einem Linienbus und an einem Mercedes sind die Folgen eines Unfalls, der sich am heutigen Donnerstagmorgen, kurz nach 08.30 Uhr, auf dem Klosterring ereignet hat. Ein 85-Jähriger fuhr mit einem Mercedes des Typs GLK 350 neben einem Linienbus auf dem rechten Fahrstreifen des in Richtung Benediktinerring zweispurig verlaufenden Klosterrings. Wegen parkender Fahrzeuge am rechten Fahrbahnrand des Klosterrings wollte der Mercedes-Fahrer auf den linken Fahrstreifen wechseln, achtete hierbei jedoch nicht auf den links neben sich befindlichen Linienbus. In der Folge kam es zu einem Streifvorgang zwischen dem Bus und dem Mercedes, wobei nahezu die komplette Fahrerseite des GLK beschädigt wurde. Personen kamen bei dem Unfall nicht zu Schaden.

Rückfragen bitte an:

Dieter Popp

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1012

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell