Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schonach im Schwarzwald) Unfallflucht in der Hauptstraße - Polizei bittet um Hinweise

Schonach im Schwarzwald (ots)

Zu einer Unfallflucht in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, bei welcher ein in der Hauptstraße vor Gebäude Nummer 32 geparkter Dacia beschädigt worden ist, sucht die Polizei Triberg Zeugen. Bei einem noch nicht näher bekannten Fahrmanöver prallte ein Unbekannter mit seinem Fahrzeug gegen den geparkten Dacia und flüchtete anschließend von der Unfallstelle. Möglicherweise geriet der Unbekannte in einer Linkskurve der Hauptstraße auf der winterglatten Fahrbahn ins Rutschen und stieß dabei gegen den geparkten Dacia. An dem Dacia des Typs Dokker entstand durch den Unfall rund 1500 Euro Sachschaden. Hinweise zu dem flüchtigen Unfallverursacher nimmt die Polizei Triberg (07722 1014) entgegen.

