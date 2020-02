Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hüfingen) An mehreren Firmenfahrzeugen Scheiben eingeschlagen

Hüfingen (ots)

Vermutlich um an Wertgegenstände zu kommen hat ein unbekannter Täter in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in der Straße Stettenwinkel in dem zwischen Hüfingen und Bräunlingen gelegenen Gewerbegebiet an mehreren dort abgestellten Firmenfahrzeugen eine Seitenscheibe eingeschlagen. Aus einem der Fahrzeuge entwendete der Unbekannte eine darin aufbewahrte Tankkarte. Die Polizei Donaueschingen (0771 83783-0) ermittelt nun wegen schweren Diebstahls und bittet um sachdienliche Hinweise.

