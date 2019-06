Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Anhänger mit Wasserfass entwendet

34414 Warburg (ots)

Am Sonntag, 23.06.2019, gegen 12:10 Uhr, stellte ein Landwirt fest, dass sein zweiachsiger Anhänger, Hersteller Bruns in grün, entwendet wurde. Auf dem Anhänger war ein Wasserfass montiert, welches mit 3000 Litern Wasser gefüllt war. Er hatte den Anhänger am Samstag, 22.06.2019, gegen 16:00 Uhr, in der Gemarkung Hellberg-Scheffelberg bei Scherfede abgestellt. Das Fass diente zur Wasserversorgung seiner dort weidenden Schafe. Hinweise zum Verbleib des Anhängers bitte an die Polizei in Warburg, Tel. 05641-78800. /he

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Höxter

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -

Bismarckstraße 18

37671 Höxter



Telefon: 05271 962 1520

E-Mail: pressestelle.hoexter@polizei.nrw.de

https://hoexter.polizei.nrw/



Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Höxter

Telefon: 05271 962 1222

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell