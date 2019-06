Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Diesel aus Lkw entwendet

37671 Höxter (ots)

Unbekannte Täter haben den Deckel des Tanks eines Lkw aufgebrochen und anschließend ca. 100 Liter Dieselkraftstoff abgezapft und entwendet. Der Lkw stand in der Zeit von Samstag, 22.06.2019, 08:00 Uhr, bis Sonntag, 23.06.2019, 20:00 Uhr, geparkt in der Straße An der Feuerwehr in Stahle. Die Polizei in Höxter, Tel. 05271.9620, nimmt Hinweise zu Tatverdächtigen entgegen./he

